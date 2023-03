Verona-Monza 1-1 | Zaffaroni | “Conviviamo con la pressione | peccato aver preso subito il pareggio”

(Di domenica 12 marzo 2023) “Abbiamo fatto tante cose buone dentro questa gara, sicuramente di negativo c’è nonmantenuto il vantaggio per più tempo,ile ha pesato psicologicamente. Questa partita lascia anche tante cose positive, giocavamo contro una squadra difficile da affrontare, non è un caso i punti che hanno. Complessivamente sono soddisfatto, ma ci sono tante cose da migliorare. Oggi abbiamo fatto il primo tempo bene e anche l’inizio della ripresa, ha pesato ilarrivato, ha condizionato il finale di partita. Dobbiamo crescere, domenica abbiamo una gara importantissima e dobbiamo recuperare energie fisiche e nervose”. Lo ha detto l’allenatore del, Marco, dopo ilcontro il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Mandragora trascina la Fiorentina a Cremona, pari tra Verona e Monza - infoitsport : La Fiorentina passa due volte a Cremona, il VAR grazia il Verona contro il Monza - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina accorcia sulla Juventus: Terza vittoria consecutiva in campionato… - sportface2016 : #VeronaMonza 1-1, #Zaffaroni: 'Conviviamo con la pressione. Peccato aver subito subito il pareggio' - TV7Benevento : Verona-Monza 1-1, gol di Verdi e Sensi - -

. Un pareggio che suona come una condanna. Ilnon va oltre l'1 - 1 con ile i punti dalla salvezza tornano ad essere cinque. Il malumore al Bentegodi è evidente e la classifica torna ad essere un macigno pesantissimo. Unche ...Commenta per primo Gianluca Caprari , attaccante del, parla a Dazn dopo il pareggio in casa del: 'Sapevamo che si trattava di una partita difficile, venivamo dalla sconfitta di Salerno e oggi volevamo dimostrare che giochiamo fuori bene ...AGI - Hellasimpattano nella sfida valevole per la 26esima giornata di Serie A. Al Bentegodi finisce 1 - 1 con il botta e risposta in pochi minuti a inizio ripresa tra Verdi e Sensi, dopo un primo ...

Verona-Monza, ultimo test per la ztl allo stadio: orari, deroghe e parcheggi L'Arena

Le dichiarazioni dell’allenatore del Monza dopo il pareggio per 1-1 al Bentegodi L’allenatore del Monza, Raffaele Palladino ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro l’Hellas Verona: “Abbiamo sofferto ...Termina 1-1 la partita al Bentegodi tra Hellas Verona e Monza. Autori delle due reti Verdi prima e Sensi poi. Guardando la classifica, la Fiorentina, momentaneamente, supera la squadra ...