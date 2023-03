Verona-Monza 1-1, Palladino: “Ottima reazione, l’atteggiamento è sempre quello giusto” (Di domenica 12 marzo 2023) “Abbiamo sofferto un po’ la pressione alta del Verona all’inizio, ma senza che creassero molte occasioni. Lì si poteva fare meglio, soprattutto a livello tecnico, ma spesso non abbiamo fatto la scelta giusta. Dopo la prima mezz’ora la squadra però ha reagito bene e nel secondo tempo è stata fatta una buona partita. Abbiamo alzato il baricentro e siamo riusciti a riprenderla con un atteggiamento giusto e personalità”. Raffaele Palladino, allenatore del Monza, analizza così l’1-1 della sua squadra al ‘Bentegodi’ contro l’Hellas. “Questo è un gruppo di ragazzi facili da allenare, hanno una mentalità e uno spirito importante. Vogliono sempre giocarsela contro chiunque e anche oggi sono usciti dal campo rammaricati per non essere riusciti a portare a casa il successo. Queste sono soddisfazioni per un ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) “Abbiamo sofferto un po’ la pressione alta delall’inizio, ma senza che creassero molte occasioni. Lì si poteva fare meglio, soprattutto a livello tecnico, ma spesso non abbiamo fatto la scelta giusta. Dopo la prima mezz’ora la squadra però ha reagito bene e nel secondo tempo è stata fatta una buona partita. Abbiamo alzato il baricentro e siamo riusciti a riprenderla con un atteggiamentoe personalità”. Raffaele, allenatore del, analizza così l’1-1 della sua squadra al ‘Bentegodi’ contro l’Hellas. “Questo è un gruppo di ragazzi facili da allenare, hanno una mentalità e uno spirito importante. Voglionogiocarsela contro chiunque e anche oggi sono usciti dal campo rammaricati per non essere riusciti a portare a casa il successo. Queste sono soddisfazioni per un ...

