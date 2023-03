Verona-Monza 1-1 | gol di Verdi e Sensi

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – Quarta partita consecutiva senza vittorie per ilche non va oltre l’1-1 in casa con ile vede complicarsi la rincorsa verso la salvezza. Accade tutto nel secondo tempo: prima il gol dial 6?, poi il pareggio diquattro minuti dopo. Tanti rimpianti per la squadra di Palladino per il gol annullato a Caprari (per fuorigioco di Petagna) e la grande chance sprecata da Pessina. Ilscivola al 12° posto a quota 33, mentre ilresta terzultimo con 19 punti, a -5 dallo Spezia. Al ‘Bentegodi’ le due squadre danno vita ad un primo tempo bloccato, con ilin attesa nella propria metà campo e unpiù propositivo ma poco preciso. La prima occasione è gialloblù con un colpo di testa di Dawidowicz uscito ...