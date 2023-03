“Verissimo” | la cantante non riesce a trattenere le lacrime | devastata dalla morte del padre

(Di domenica 12 marzo 2023) News Tv. Syria ha partecipato a, durante la puntata di ieri, sabato 11 marzo 2023: la famosaha parlato delcon il volto coperto di. La donna si è raccontata come mai prima nel salotto di Silvia Toffanin. Laha scritto tantissimi brani che hanno fatto la storia della musica negli anni ’90, ma ieri ha parlato di un trauma che ha sconvolto la sua vita. Syria ha confidato di aver provato un dolore immenso per ladelElio Cipri e ancora oggi sente la sua mancanza. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Maria De Filippi, il finale di “C’è posta per te” è toccante: il richiamo a Costanzo Leggi anche: Giuseppe Brindisi, non lo rivedremo più: l’indiscrezione “”, Syria in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : La cantante italiana Syria è stata ospite a #Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin e ha parlato di suo padre Eli… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La cantante si rivede in televisione negli studi di #Verissimo dopo la morte di suo padre Elio Cipri, storico discografico: “… - fanpage : La cantante si rivede in televisione negli studi di #Verissimo dopo la morte di suo padre Elio Cipri, storico disc… - Gazzettino : Syria che fine ha fatto? Età, vero nome, carriera, il ritiro dalla musica, marito e figli: chi è la cantante ospite… - occhio_notizie : Verissimo: anticipazioni delle puntate dell’11 e 12 marzo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci saranno: Piero Chia… -

Così Syria. Laromana che tutti ricordiamo per hit come Se t'amo o no, ospite a, si è raccontata come mai prima svelando tutto il dolore provato per la morte del padre Elio Cipri e quanto, oggi,...Oggi, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di, laripercorre la vita vissuta accanto al padre artista, che l'ha accompagnata durante gli esordi nel mondo della musica: " Mio ...Syria è stata una degli ospiti di oggi, sabato 11 marzo, del salotto di Silvia Toffanin . Alaha parlato della sua carriera, della sua famiglia e dei momenti più belli e più difficili della sua vita. Alcuni anni fa è morto il papà della, il discografico Elio ...

Syria che fine ha fatto Età, vero nome, carriera, il ritiro dalla musica, marito e figli: chi è la cantante o ilmessaggero.it

Giorgia, Sandra Milo, Anna Pettinelli, Nino d'Angelo, Paola Caruso: tutte le anticipazioni della nuova puntata di Verissimo, in onda su Canale 5 il 12 marzo.L'intervista Manuela Villa e la battaglia per il riconoscimento: "Per me cantare era una prova del Dna" La cantante parla a Verissimo della sua battaglia per essere riconosciuta come figlia di Claudio ...