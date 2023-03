Verissimo, il dolore di Paola Caruso: “Come dico a mio figlio che dovrà portare il tutore per sempre? Non riesco a perdonarmelo” (Di domenica 12 marzo 2023) Paola Caruso è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. L’ex volto di Avanti un altro ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute del figlio Michele, di soli quattro anni. Come aveva raccontato a fine gennaio, il suo bambino è stato vittima di un drammatico episodio che ha cambiato radicalmente il suo stato di salute. Lo scorso novembre, durante una vacanza in Egitto, a Sharm el Sheikh, il piccolo aveva avuto un po’ di febbre, che non si abbassava con le medicine che Paola aveva a disposizione. Quindi la showgirl chiamò un medico che, dopo aver visitato il figlio, prescrisse delle punture per far abbassare la febbre. “Mi sono fidata, mi sono lasciata convincere. Non l’avessi mai fatto“, ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 marzo 2023)è stata ospite di Silvia Toffanin a, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. L’ex volto di Avanti un altro ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute delMichele, di soli quattro anni.aveva raccontato a fine gennaio, il suo bambino è stato vittima di un drammatico episodio che ha cambiato radicalmente il suo stato di salute. Lo scorso novembre, durante una vacanza in Egitto, a Sharm el Sheikh, il piccolo aveva avuto un po’ di febbre, che non si abbassava con le medicine cheaveva a disposizione. Quindi la showgirl chiamò un meche, dopo aver visitato il, prescrisse delle punture per far abbassare la febbre. “Mi sono fidata, mi sono lasciata convincere. Non l’avessi mai fatto“, ...

