Verissimo, Anna Pettinelli parla per la prima volta della fine della storia con Stefano Macchi: "Temptation Island ha messo in luce dei lati di lui che…" (Di domenica 12 marzo 2023) Anna Pettinelli si è raccontata a Verissimo nel corso della puntata del 12 marzo. L'ex professoressa di Amici ha aperto il suo cuore a Silvia Toffanin parlando di amore, amicizia e famiglia. La conduttrice radiofonica, infatti, ha raccontato la fine dell'amore con Stefano Macchi, che è stato già al centro di un botta e risposta tra l'esperta di musica e il suo ex fidanzato (LEGGI QUI). Il doppiatore, adesso, è fidanzato con Elisa D'Ospina e in attesa del primo figlio. Per la prima volta, Anna, con la voce rotta, ha raccontato i motivi che hanno portato alla rottura del suo rapporto amoroso: "Le storie d'amore finiscono… Ti volti e vedi che non sei più allineato… Ci sono tante cose che ...

