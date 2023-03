Ventiquattresima giornata Bundesliga 2022 2023 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 12 marzo 2023) Il Bayern Monaco rimane da solo in vetta alla classifica dopo la. I campioni di Germania, infatti, battendo l’Augsburg(5-3), si portano a +2 sul Borussia Dortumd, fermato dallo Schalke 04(2-2). Fa festa il Lipsia, che travolge il Borussia M’Gladbach(3-0), mentre pareggiano Eintracht Francoforte e Stoccarda(1-1), così come Hertha Berlino e Mainz(1-1). Colpo Bochum in casa del Colonia(0-2) nell’anticipo del venerdì. Nei posticipi, il Friburgo supera l’Hoffenheim(2-1), mentre il Bayer Leverkusen passa in rimonta a Brema(2-3). Termina in parità Wolfsburg-Union Berlino(1-1).: I RISULTATI COLONIA-BOCHUM 0-2 BAYERN ...