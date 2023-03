"Venezia città campus". Brunetta lancia il modello per la cultura sostenibile (Di domenica 12 marzo 2023) Un modello di sviluppo del sapere e della conoscenza che può diventare esempio per l'intero Paese. E' quello che metterà in pratica Venezia che si trasformerà presto in una vera e propria "città campus". Il piano di Università Ca' Foscari, Iuav, Conservatorio, Accadmia e Comune ha l'obiettivo di attrarre talenti e investimenti per portare altri 30mila studenti e così raddoppiare il numero degli universitari. Entro cinque anni dal lancio dell'iniziativa sono previsti 100 nuovi corsi di studio e strutture universitarie in graduale aumento. “Affinché Venezia diventi una vera capitale della sostenibilità dovrà essere prima una capitale mondiale della cultura e del sapere e questo potrà avvenire solo attraendo le migliori menti da tutto il mondo - ha detto Renato Brunetta - ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Undi sviluppo del sapere e della conoscenza che può diventare esempio per l'intero Paese. E' quello che metterà in praticache si trasformerà presto in una vera e propria "". Il piano di Università Ca' Foscari, Iuav, Conservatorio, Accadmia e Comune ha l'obiettivo di attrarre talenti e investimenti per portare altri 30mila studenti e così raddoppiare il numero degli universitari. Entro cinque anni dal lancio dell'iniziativa sono previsti 100 nuovi corsi di studio e strutture universitarie in graduale aumento. “Affinchédiventi una vera capitale della sostenibilità dovrà essere prima una capitale mondiale dellae del sapere e questo potrà avvenire solo attraendo le migliori menti da tutto il mondo - ha detto Renato- ...

