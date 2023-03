Vangelo di oggi 12 Marzo 2023 | Gv 4 | 5-15 19b-26 39a 40-42 | Video commento

(Di domenica 12 marzo 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi domenica 12, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete”. “Gesù, come dice Agostino, aveva sete della fede di quella donna come della fede di L'articolodi12: Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frances90621719 : RT @FraLucaSantato: Buona terza domenica di Quaresima a tutti, carissimi! Oggi la liturgia ci presenta la bellezza del dialogo tra il Signo… - mauriziosgh : RT @FraLucaSantato: Buona terza domenica di Quaresima a tutti, carissimi! Oggi la liturgia ci presenta la bellezza del dialogo tra il Signo… - BiasioloFranca : RT @FraLucaSantato: Buona terza domenica di Quaresima a tutti, carissimi! Oggi la liturgia ci presenta la bellezza del dialogo tra il Signo… - FraLucaSantato : Buona terza domenica di Quaresima a tutti, carissimi! Oggi la liturgia ci presenta la bellezza del dialogo tra il S… - silvestri_arte : #Vangelo di ieri #sabato 11 e di oggi #domenica 12 marzo 23 #vangeli #figlioprodigo #figliolprodigo #padre… -

Il modo in cui lo farà ce lo ha detto lui stesso al capitolo 25 deldi Matteo: "Ho avuto ... È molo difficile che un corrotto possa tornare indietro: una tangentee una domani. Per questo i ...Se ascoltastela sua voce! 'Non indurite il cuore come a Merìba, come nel giorno di Massa nel ...Dalsecondo Giovanni Gv 4,5 - 42 In quel tempo, Gesù giunse a una città della ...Credo sia questa la sfida di. La missione. Aprire la Chiesa alla missione. È evidente che nel ... Ci fa bene rileggerle un po' alla luce di questodella missione. Effettivamente nella scena ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 9 Marzo 2023 - Cerco il Tuo volto

E la chiarezza finisce per essere divisiva come lo è il Vangelo: non perché chiuda la porta a qualcuno, ma perché non sopporta furbizie interessate, strumentalizzazioni di Dio e della sua Parola, una ...Da qui la decisione di accogliere i propri fedeli con il grande cartello posto sull’altare con il quale richiama il passo del Vangelo e un’immagine struggente della tragedia.