Van Basten folgorato da Kvara | parole da pelle d’oca dopo il super gol all’Atalanta!

Dopo aver assistito e commentato in diretta l'azione del georgiano per Ziggo Sport Voetba, anche un certo Marcoha elogiato il campioncino del Napoli: "Quando vedi questa sua azione ha ...Nel farlo , dovranno considerare di non avere più in campo Baresi ecome ai bei tempi, ma dovranno fare quello che sanno e possono fare , non quello che vorrebbero essere capaci di fare. E ...Poi pensi tra te e te: non può essere vero" Db Milano 23/09/2019 - The Best FIFA Football Awards / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: MarcoCome prevedibile, anche fuori i confini ...

Pure Van Basten si inchina a Kvaratskhelia: "Non può aver segnato davvero quel gol" La Gazzetta dello Sport

"Non può essere vero". Khvicha Kvaratskhelia stupisce tutta Europa, compreso Marco Van Basten. L'ex attaccante del Milan, tre volte Pallone d'Oro e oggi anche ...Kvaratskhelia si è involato verso la porta avversaria e solo nell’area di rigore dell’Atalanta è riuscito a eludere l’intervento di tutti i suoi avversari… Leggi ...