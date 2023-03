Valutazione del punteggio nella mobilità: quando si valuta doppio il servizio sul sostegno (Di domenica 12 marzo 2023) La valutazione del punteggio nella domnda di mobiità viene fatta in base alla tabella di valutazione allegata all CCNI. Vediano quando si valuta doppio il servizio sul sostegno L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 marzo 2023) Ladeldomnda di mobiità viene fatta in base alla tabella diallegata all CCNI. VedianosiilsulL'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Creazione di livelli di carriera del docente scolastico; aumento medio delle buste paga ma solo assieme a piena int… - ML14130444 : RT @kingoftheheart: Il piano Shlein ?? voto agli immigrati ?? abolizione del reato di clandestinità ?? maxi-sanatoria degli irregolari ??… - orizzontescuola : Valutazione del punteggio nella mobilità: quando si valuta doppio il servizio sul sostegno - AngelCa53344406 : @adriafavela ma già negli Stati Uniti, come ti ho detto la versione in valutazione che ha presentato il paese Messi… - a_lunghi : @mbx1900 @Valeria86788501 @Gabrigrifo1 @siceid Qui è uno dei diritti/doveri del direttore sanitario. Come vedi la v… -