Valtellina, tragedia in stazione. Due ragazzi attraversano i binari: investiti e uccisi da un treno (Di domenica 12 marzo 2023) Due giovani sono stati travolti e uccisi da un treno in transito nella stazione di Berbenno, in Valtellina. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 12 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani non si sarebbero serviti del sottopassaggio pedonale per attraversare i binari. Fatale il seguente impatto con un treno in transito, diretto a Milano. Il macchinista del mezzo non ha potuto evitare l’impatto. Sul luogo della tragedia si trovano i soccorritori e gli agenti di Polizia e carabinieri, al lavoro per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. su Open Leggi anche: Milano, turista americana muore investita da un treno merci: traffico ferroviario interrotto Roma, anziano investito dalla ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) Due giovani sono stati travolti eda unin transito nelladi Berbenno, in. Laè avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 12 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani non si sarebbero serviti del sottopassaggio pedonale per attraversare i. Fatale il seguente impatto con unin transito, diretto a Milano. Il macchinista del mezzo non ha potuto evitare l’impatto. Sul luogo dellasi trovano i soccorritori e gli agenti di Polizia e carabinieri, al lavoro per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. su Open Leggi anche: Milano, turista americana muore investita da unmerci: traffico ferroviario interrotto Roma, anziano investito dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marilenapas : RT @SkyTG24: Tragedia in Valtellina, morti due ragazzi investiti da un treno - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Due ragazzi di 15 e 17 anni travolti e uccisi da un treno in Valtellina. Altra tragedia ferroviaria a Lodi: muore un ventenne… - LaStampa : Due ragazzi di 15 e 17 anni travolti e uccisi da un treno in Valtellina. Altra tragedia ferroviaria a Lodi: muore u… - TheHunter_68 : RT @FrancoScarsell2: Tragedia a San Pietro Berbenno,in Valtellina, dove 2 minorenni(17 e 15 anni)sono morti travolti dal treno che è soprag… - FrancoScarsell2 : Tragedia a San Pietro Berbenno,in Valtellina, dove 2 minorenni(17 e 15 anni)sono morti travolti dal treno che è sop… -