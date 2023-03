Valencia, vittoria con l’Osasuna: ora il Siviglia è in zona retrocessione (Di domenica 12 marzo 2023) Il Valencia ha vinto 1-0 contro l’Osasuna con una rete di Justin Kluivert ed esce dalla zona retrocessione: al suo posto il Siviglia Con una rete di Justin Kluivert il Valencia trova una vittoria decisiva contro l’Osasuna. L’1-0 permette infatti alla squadra di uscire dalla zona retrocessione. Al terzultimo posto adesso c’è il Siviglia, che domani giocherà contro l’Almeria, penultimo: entrambe le squadre sono a 25 punti e in caso di pareggio raggiungeranno il Valencia a quota 26 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Ilha vinto 1-0 controcon una rete di Justin Kluivert ed esce dalla: al suo posto ilCon una rete di Justin Kluivert iltrova unadecisiva contro. L’1-0 permette infatti alla squadra di uscire dalla. Al terzultimo posto adesso c’è il, che domani giocherà contro l’Almeria, penultimo: entrambe le squadre sono a 25 punti e in caso di pareggio raggiungeranno ila quota 26 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Valencia, vittoria con l’Osasuna: ora il Siviglia è in zona retrocessione - sabrijouini83 : ??Partite terminate Valencia ?? Osasuna 1-0 ? Vittoria importante per il Valencia, che si porta momentaneamente a +… - BoloBianconera : @JohnRain81 @andbel66 @Saiano In sostanza, quelli non garantiti per il prossimo anno dovrebbero essere: Berlino, Vi… - Gastaldi33 : @EItonMcCartney @TommasoMA9 La vittoria buttando per terra Marquez e quella tagliando una chicane la conti, però Va… - sportli26181512 : Ansu Fati e Ferran litigano per il rigore. Xavi mette le cose in chiaro: 'Ha tirato chi doveva'. Kessie è il second… -