Uomini e Donne va di nuovo in pausa: saltano le registrazioni settimanali, il motivo (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo due giorni di registrazione la scorsa settimana, i primi dopo il lutto di Maria De Filippi, Uomini e Donne va di nuovo in pausa. Questa settimana, infatti, non si registrerà nulla: le prossime registrazioni sono previste invece per il weekend del 18 e 19 marzo. I telespettatori dunque sono preoccupati per la possibilità che il talk show vada nuovamente in pausa come nella settimana del lutto di Maurizio Costanzo. Ma è davvero possibile? Uomini e Donne anticipazioni, salta una registrazione: salteranno anche le messe in onda? I fan di Uomini e Donne possono stare tranquilli. Il fatto che questo weekend non si registri non dovrebbe comportare alcuno stop nella programmazione del talk show di Maria De Filippi. Sì, ...

