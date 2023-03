Uomini e Donne, Teresa Langella commossa sui social: ecco il particolare motivo (Di domenica 12 marzo 2023) Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, è apparsa particolarmente commossa in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’influencer napoletana, durante una vacanza sul passo del Tonale, in provincia di Brescia, ha voluto condividere un messaggio con cui ha ringraziato le addette alle pulizie dell’albergo in cui sta soggiornando. Lo so, forse per qualcuno è insolito farsi vedere emozionati…Ma oggi guardavo due colf intente a pulire la nostra camera d’hotel e pensavo a quanto io sia riconoscente a figure come questa. Vedere che un piccolo gesto da parte mia le ha quasi spiazzate, mi fa capire ancora una volta quanto valore abbiano certe persone. Dobbiamo essere d’aiuto per non farle lavorare il doppio. Dobbiamo dire grazie, perché se dopo una Giornata di Sci torniamo in camera e troviamo il ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 marzo 2023), ex tronista di, è apparsa particolarmentein un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’influencer napoletana, durante una vacanza sul passo del Tonale, in provincia di Brescia, ha voluto condividere un messaggio con cui ha ringraziato le addette alle pulizie dell’albergo in cui sta soggiornando. Lo so, forse per qualcuno è insolito farsi vedere emozionati…Ma oggi guardavo due colf intente a pulire la nostra camera d’hotel e pensavo a quanto io sia riconoscente a figure come questa. Vedere che un piccolo gesto da parte mia le ha quasi spiazzate, mi fa capire ancora una volta quanto valore abbiano certe persone. Dobbiamo essere d’aiuto per non farle lavorare il doppio. Dobbiamo dire grazie, perché se dopo una Giornata di Sci torniamo in camera e troviamo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaveChildrenIT : Molti i fiori lasciati sulla spiaggia di #Cutro al termine della manifestazione nazionale contro le stragi in mare.… - Eurosport_IT : Più degli uomini, più delle donne. Shiffrin adesso è di un altro Pianeta. È la più forte di tutti. Nello slalom d… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - sonomiluna : fossero stati uomini questo tweet non sarebbe mai esistito,poi dicono che non si tratta di misoginia. se appoggia q… - opinio_mea : RT @SaveChildrenIT: Molti i fiori lasciati sulla spiaggia di #Cutro al termine della manifestazione nazionale contro le stragi in mare. Non… -

CONTRASTO VIOLENZA GENERE, TREBISACCE IN PRIMA LINEA ... senza distinzione di genere o età, a causa della loro condizione di fragilità più facilmente possono diventare vittime di abusi e violenze: donne, uomini, bambini, anziani, immigrati e altri ... Pasqua 2023, ecco dove andranno gli italiani Il sondaggio evidenzia che il viaggio ibrido vacanza - lavoro è un fenomeno trasversale lungo tutta la Penisola, ma riguarda più gli uomini (32%) che le donne (18%). Differenze geografiche vi sono ... Modena, la coperta da record di piazza Grande. MODENA - E' un mare di colore Piazza Grande per l'iniziativa benefica Viva Vittoria: migliaia di coperte ricoprono il selciato di Duomo e Ghirlandina. Per mesi uomini e donne di ogni età modenesi, e non, hanno intrecciato fili colorati realizzando veri e propri quadri di lana. L'obiettivo, raccogliere fondi per la Casa delle donne contro la violenza, di ... ... senza distinzione di genere o età, a causa della loro condizione di fragilità più facilmente possono diventare vittime di abusi e violenze:, bambini, anziani, immigrati e altri ...Il sondaggio evidenzia che il viaggio ibrido vacanza - lavoro è un fenomeno trasversale lungo tutta la Penisola, ma riguarda più gli(32%) che le(18%). Differenze geografiche vi sono ...MODENA - E' un mare di colore Piazza Grande per l'iniziativa benefica Viva Vittoria: migliaia di coperte ricoprono il selciato di Duomo e Ghirlandina. Per mesidi ogni età modenesi, e non, hanno intrecciato fili colorati realizzando veri e propri quadri di lana. L'obiettivo, raccogliere fondi per la Casa dellecontro la violenza, di ... Uomini e donne, paura per l'ex tronista: "Devo operarmi, è un momento difficile" Today.it Terzo titolo consecutivo per i due team ai tricolori di cross nella staffetta Risultati della gara di staffetta ai tricolori Cross di Gubbio 2023: i team vincenti sono il Cus Pro Patria Milano fra le donne e il Gav Vertova fra gli uomini. Festa del Cross: Battocletti 30 e lode La regina della corsa campestre è sempre Nadia Battocletti. Alla Festa del Cross di Gubbio, nello scenario magico del parco del Teatro Romano, in una mattinata ventosa ma che anticipa la primavera, l’ ... Risultati della gara di staffetta ai tricolori Cross di Gubbio 2023: i team vincenti sono il Cus Pro Patria Milano fra le donne e il Gav Vertova fra gli uomini.La regina della corsa campestre è sempre Nadia Battocletti. Alla Festa del Cross di Gubbio, nello scenario magico del parco del Teatro Romano, in una mattinata ventosa ma che anticipa la primavera, l’ ...