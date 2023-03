Uomini e Donne spoiler, Riccardo torna con la sua ex: colpo di scena (Di domenica 12 marzo 2023) per il cavaliere, le anticipazioni dalle recenti registrazioni. Uomini e Donne è ritornato in onda e, come al solito, ha proposto al pubblico tantissime dinamiche. In queste nuove puntate abbiamo visto (oltre alla sfilata dei cavalieri) anche Gemma Galgani protagonista al centro studio, alle prese con la frequentazione con Silvio. Ritorno di fiamma con l’ex per Riccardo? Le anticipazioni dalle nuove registrazioni del programma – grantennistoscana.itLe cose tra i due sembrano andare bene, nonostante Gemma vorrebbe un atteggiamento più romantico da parte di Silvio; intanto, il pubblico aspetta con ansia di sapere chi sarà tra Carola e Alice ad uscire con Federico Nicotera, con la scelta già registrata. Riccardo Guarnieri invece ha provato (senza successo) a convincere di nuovo Cristina ad uscire con ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 12 marzo 2023) per il cavaliere, le anticipazioni dalle recenti registrazioni.è rito in onda e, come al solito, ha proposto al pubblico tantissime dinamiche. In queste nuove puntate abbiamo visto (oltre alla sfilata dei cavalieri) anche Gemma Galgani protagonista al centro studio, alle prese con la frequentazione con Silvio. Ritorno di fiamma con l’ex per? Le anticipazioni dalle nuove registrazioni del programma – grantennistoscana.itLe cose tra i due sembrano andare bene, nonostante Gemma vorrebbe un atteggiamento più romantico da parte di Silvio; intanto, il pubblico aspetta con ansia di sapere chi sarà tra Carola e Alice ad uscire con Federico Nicotera, con la scelta già registrata.Guarnieri invece ha provato (senza successo) a convincere di nuovo Cristina ad uscire con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaveChildrenIT : Molti i fiori lasciati sulla spiaggia di #Cutro al termine della manifestazione nazionale contro le stragi in mare.… - Eurosport_IT : Più degli uomini, più delle donne. Shiffrin adesso è di un altro Pianeta. È la più forte di tutti. Nello slalom d… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - acercategomez : RT @raffinatissimo_: il pubblico di amici é abituato a vedere sempre gli uomini per primi e adesso che ci sono quattro donne nelle posizion… - darkpersephonee : RT @raffinatissimo_: il pubblico di amici é abituato a vedere sempre gli uomini per primi e adesso che ci sono quattro donne nelle posizion… -