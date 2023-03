Uomini e Donne, Biagio Di Maro e l’attacco (super trash) a Tina Cipollari (Di domenica 12 marzo 2023) Biagio Di Maro, da qualche settimana non è più tra i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, dopo essere stato gentilmente invitato ad abbandonare il programma da Maria De Filippi e dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, a seguito della fine della conoscenza con diverse dame tra cui Saura, Paola, Silvia e Carla. Da quel momento, l’ex cavaliere è sbarcato su TikTok e si è cimentato nella realizzazione di alcuni video diventati immediatamente virali sulla piattaforma. Nelle scorse ore Biagio è tornato a far parlare di sé per un nuovo video pubblicato su TikTok nel quale lancia una chiara frecciaTina a Tina Cipollari, dopo che nel corso del programma era stato più volte oggetto dell’ironia ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 marzo 2023)Di, da qualche settimana non è più tra i protagonisti del Trono Over di, dopo essere stato gentilmente invitato ad abbandonare il programma da Maria De Filippi e dagli opinionistie Gianni Sperti, a seguito della fine della conoscenza con diverse dame tra cui Saura, Paola, Silvia e Carla. Da quel momento, l’ex cavaliere è sbarcato su TikTok e si è cimentato nella realizzazione di alcuni video diventati immediatamente virali sulla piattaforma. Nelle scorse oreè tornato a far parlare di sé per un nuovo video pubblicato su TikTok nel quale lancia una chiara freccia, dopo che nel corso del programma era stato più volte oggetto dell’ironia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaveChildrenIT : Molti i fiori lasciati sulla spiaggia di #Cutro al termine della manifestazione nazionale contro le stragi in mare.… - Eurosport_IT : Più degli uomini, più delle donne. Shiffrin adesso è di un altro Pianeta. È la più forte di tutti. Nello slalom d… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - Leftmad : @davidemarchiani Cioè, se alcuni uomini non trombano è colpa delle donne su Twitter che se ne fregano? Non perché s… - GiusPecoraro : RT @Antigon25386936: Le manifestazioni sportive si apriranno oggi col cordoglio per uomini, donne e bambini (tanti) affogati a #Cutro, dand… -