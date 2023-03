Uno sciatore di 58 anni è gravissimo dopo una caduta sulla Pala di Santa

(Di domenica 12 marzo 2023) AGI - Unodi 58, bolzanino, è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale 'Chiara' di Trentoessere caduto in mattinatapista nera delladinel comprensorio di Pampeago-Obereggen tra le province di Trento e Bolzano. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, l'uomo stava sciando sul ripido muro quando è caduto sbattendo la testaneve. Al momento del soccorso loera incosciente, è stato intubato ed elitrasportato in ospedale. La pista più temuta La pista delladiè la più temuta dello Ski Center Latemar. Il suo lungo e ripidissimo muro è visibile da tutto il comprensorio Ski Center Latemar, la skiarea che ...

di 58 anni, bolzanino, è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale 'Santa Chiara' di Trento dopo essere caduto in mattinata sulla 'pista nerà della Pala di Santa nel comprensorio ...

Cade in pista a Pampeago, gravissimo uno sciatore di 58 anni Trentino

TRENTO. E’ gravissimo uno sciatore bolzanino di 58 anni protagonista di un incidente sugli sci questa mattina, domenica 12 marzo, nel comprensorio di Pampeago-Obereggen. Erano passate da poco le 9.30 ...TRENTO. E’ gravissimo uno sciatore bolzanino di 58 anni protagonista di un incidente sugli sci questa mattina, domenica 12 marzo, nel comprensorio di Pampeago-Obereggen. Erano passate da poco le 9.30 ...