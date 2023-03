(Di domenica 12 marzo 2023) Non solo. Secondo il Mundo Deportivo, anche la Juventus sta pensando di fare un tentativo per Marcusche a fine stagione si svincolerà...

Un'italiana sfida l'Inter per Thuram | Mercato Calciomercato.com

Non solo Inter. Secondo il Mundo Deportivo, anche la Juventus sta pensando di fare un tentativo per Marcus Thuram che a fine stagione si svincolerà dal Borussia Monchengladbach. In pole, però, c'è sem ...