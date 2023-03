Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BreakingItalyNe : UNGHERIA: Maxi tamponamento sull'autostrada M1 nella contea di Fejér: 39 feriti, coinvolti 43 veicoli tra cui 21 ha… -

Ungheria, tamponamento coinvolge dozzine di veicoli - Il Sole 24 ORE

A 25km dalla capitale Budapest. Dozzine di veicoli si sono scontrati in un tamponamento in Ungheria, provocando numerosi feriti e portando all’incendio di diversi mezzi. La polizia ha detto che l’inci ...Dozzine di veicoli si sono scontrati in un tamponamento in Ungheria, provocando numerosi feriti e portando all'incendio di diversi mezzi. La ...