Un'app che calcola il colesterolo "cattivo", o ldl - quello che si deposita sulle pareti delle arterie ostruendo la circolazione del sangue - e stima nei dieci anni successivi il rischio di infarto (Di domenica 12 marzo 2023) Un’app che calcola il colesterolo “cattivo”, o ldl (acronimo inglese che sta per lipoproteine a bassa densità) – quello che si deposita sulle pareti delle arterie ostruendo la circolazione del sangue – e stima nei dieci anni successivi il rischio di infarto al miocardio e di ictus cerebrale che può provocare (molto alto, alto, moderato, basso). colesterolo: la app per controllare il livello ottimale ... Leggi su iodonna (Di domenica 12 marzo 2023) Un’app cheil”, o ldl (acronimo inglese che sta per lipoproteine a bassa densità) –che siladel– eneiildial miocardio e di ictus cerebrale che può provocare (molto alto, alto, moderato, basso).: la app per controllare il livello ottimale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Juice, la sonda spaziale che andrà a caccia della vita sui satelliti di Giove. E porterà Galileo tra le 'sue' lune… - repubblica : Le croci e la rabbia. Da Firenze a Cutro la staffetta che riporta l’altra Italia in piazza - repubblica : Quell'uomo in silenzio che salva lo Stato dal naufragio della pietà - ijaka9 : RT @manued09: comunque per me possono anticipare la finale, è tutto una noia adesso. una live senza edo, che live è? quando apro l’app di m… - imxtired6 : RT @manued09: comunque per me possono anticipare la finale, è tutto una noia adesso. una live senza edo, che live è? quando apro l’app di m… -