Una tragedia che ha colpito tutti, speriamo l'ultima (Di domenica 12 marzo 2023) Le tragedie di migranti annegati sono state tante e molto più numerose, ma quella di Crotone ha commosso tutti. Non si erano mai viste tante bare bianche, persino quella di un neonato, né l'omaggio del capo dello stato alle salme, e neppure un Consiglio dei ministri convocato sulle sponde di quel mare. Chissà se abbiamo finalmente capito che anche i migranti sono esseri umani e i loro bambini come i nostri. Forse anche migliori perché hanno il coraggio e la dignità di reagire e affrontare i pericoli di un viaggio verso l'ignoto in modo che i figli e le madri vivano in un mondo migliore. Se la tragedia ci ha talmente colpiti, forse sarà l'ultima. Magari la prossima volta qualcuno li aspetterà sulla riva. Grande Presidente Mattarella. Doveroso riconoscere soprattutto il merito di Salvini che lo ha riproposto al QuirinaleLa ...

