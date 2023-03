(Di domenica 12 marzo 2023) Sensibilizzare sin da piccoli i bambini contro lo. Si tratta dela Sommache vede l'amministrazione comunale distribuire unabag per conservare il cibo non consumato in mensa dai bimbi e portarlo a casa. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Una doggy bag per combattere lo spreco alimentare a scuola: il progetto in un comune lombardo - lostekke : Cioè una doggy bag al contrario praticamente. #PrimoAppuntamento -

A Somma Lombardo la lotta allo spreco alimentare si fa a scuola: ogni bambino da questa settimana habag per conservare il cibo non consumato in mensa e portarlo a casa. L' amministrazione comunale ha distribuito oltre settecento sacchetti termici, realizzati in materiale plastico ...... l'amministrazione ha cosi deciso di distribuire in omaggio alcunewater , borracce ... Naturalmente,bottiglietta o un contenitore per l'acqua normali riempiti di acqua del rubinetto bastano, ...... destinato a persone disabili (bando per l'Assistenza e la Solidarietà); Le mille eNotte ... L'Associazione Hermes APS con il progetto 'Slurp', prevede l'avvio di un'attività in un'ottica di '...

Evitare sprechi alimentari ed educare riguardo all'importanza del cibo: l'iniziativa di un comune del varesotto nelle scuole.