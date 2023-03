Una costellazione 3

(Di domenica 12 marzo 2023) Nell'ultima puntata il viaggio in Europa finisce, tutti gli autori appuntati sul frontespizio del libro prestito vengono indagati e il disegno in qualche modo si compie

A Zukofsky potrei aggiungere i nomi di William Carlos Williams, Laura Riding, Mina Loy, Charles Resnikoff, Melvin Tolson: tutti autori per i quali la poesia è una costellazione di parole e non un modo ...In viaggio continua in un porto, un centro sociale e il cimitero ebraico di Amburgo. Gli appunti portano a Kerouac che legge una poesia accompagnato dal piano ...