Un raggiro il concorso Peroni per la Festa del Papà | da evitare

(Di domenica 12 marzo 2023) Sta circolando moltissimo in queste ore su WhatsApp una catena relativa ad un presuntoper ladel. Un messaggio, solo all’apparenza proveniente dal noto brand, farebbe riferimento ad un gioco a premi con in palio un mini frigo e 30 bottiglie del prodotto appunto. Niente di più falso e anche pericoloso, considerando che dietro la nota virale si nasconde un vero e proprio tentativo di truffa. In passato era già capitato a grossi brand come Coca Cola e, per rimanere sempre nell’ambito della categoria merceologica della birra, anche ad Heineken. Ilper ladelsfrutta la ricorrenza del prossimo 19 marzo per sembrare più verosimile. A molti deve essere sembrato plausibile che il brand abbia organizzato ...

