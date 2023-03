Un posto al sole, Di Fiore: 'Ho rinunciato a un'opportunità importante" (Di domenica 12 marzo 2023) Dice a La gazzetta dello spettacolo : 'Luca mi è mancato. Sono felice di averlo ritrovato in questo preciso momento e di sentirlo in forma' . I colleghi, con cui non ha mai interrotto i rapporti in ... Leggi su lanostratv (Di domenica 12 marzo 2023) Dice a La gazzetta dello spettacolo : 'Luca mi è mancato. Sono felice di averlo ritrovato in questo preciso momento e di sentirlo in forma' . I colleghi, con cui non ha mai interrotto i rapporti in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Won3noW1 : RT @cardinale_anna: La suora in cerca di un posto al sole con poltrona e denari per le scuole private. Chissà cosa penserà @Pontifex_it di… - TaliaSplendente : L'anno scorso Un posto al sole quest'anno Èlite - massimorm4 : RT @cardinale_anna: La suora in cerca di un posto al sole con poltrona e denari per le scuole private. Chissà cosa penserà @Pontifex_it di… - Alberto28075665 : RT @cardinale_anna: La suora in cerca di un posto al sole con poltrona e denari per le scuole private. Chissà cosa penserà @Pontifex_it di… - Babbaribba : RT @NuvolaDiSogni: A te che sei il mio presente A te, la mia mente E come uccelli leggeri Fuggon tutti i miei pensieri Per lasciar solo pos… -