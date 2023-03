Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 marzo 2023: Viola ad un bivio (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di scelte importanti ad Un posto al sole, come rivelano le anticipazioni dal 13 al 17 marzo 2023. Viola, in particolare, sarà molto in apprensione per le condizioni di Damiano, che è stato ferito durante un raid criminale. La Bruni si renderà conto di provare dei sentimenti molto forti per il poliziotto e si chiederà se sia il caso di confessarlo ad Eugenio. Il magistrato, però, farà alla moglie una proposta inaspettata, che la metterà ancora più in crisi. Poco dopo, Giulia ed Angela conosceranno Rosa e scopriranno dei dettagli drammatici sulla sua vita, mentre Serena si sentirà in imbarazzo verso Marina. Dal canto suo, Lara continuerà ad usare il piccolo Tommaso per compromettere la serenità e la stabilità di coppia della Giordano e di Roberto, proprio mentre quest'ultimo ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di scelte importanti ad Unal, come rivelano ledal 13 al 17, in particolare, sarà molto in apprensione per le condizioni di Damiano, che è stato ferito durante un raid criminale. La Bruni si renderà conto di provare dei sentimenti molto forti per il poliziotto e si chiederà se sia il caso di confessarlo ad Eugenio. Il magistrato, però, farà alla moglie una proposta inaspettata, che la metterà ancora più in crisi. Poco dopo, Giulia ed Angela conosceranno Rosa e scopriranno dei dettagli drammatici sulla sua vita, mentre Serena si sentirà in imbarazzo verso Marina. Dal canto suo, Lara continuerà ad usare il piccolo Tommaso per compromettere la serenità e la stabilità di coppia della Giordano e di Roberto, proprio mentre quest'ultimo ...

