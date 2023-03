Un pennello tra i piedi e una sfera di cristallo nei pensieri | olio su tela dipinge kvaratskhelia

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 12 marzo 2023) Georgiano di nascita, napoletano d’adozione Kvichaha cambiato le sorti del campionato italiano ridimensionando la geografia calcistica dello stivale. Chi l’avrebbe mai detto che un georgiano, acquistato per sostituire un napoletano, sta per regalare alla città partenopea un sogno tenuto nel cassetto da ormai troppi anni. Vincerà il talento, l’estro, la fantasia, perché ricordiamocelo che il calcio, prima di essere inglobato in tattiche e schemi, è solo e semplicemente magia. Gol come quelli dicontro Sassuolo e Atalanta, dribbling come quelli contro il Liverpool, tunnel a raffica in ogni partita, sono gesti puri di un talento che sta facendo innamorare i bambini del gioco del calcio. La libertà di agire e la capacità di muoversi sul tutto il fronte offensivo, con alle spalle un maestro come Luciano Spalletti, ...