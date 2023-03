Un pellegrinaggio a Roma nel nome dei due Papi santi (Di domenica 12 marzo 2023) Il programma. Sotto il Monte e Concesio: le due comunità unite dalle figure di Giovanni XXIII e Paolo VI da Papa Francesco. L’appuntamento è dal 2 al 4 giugno, ecco come partecipare. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 12 marzo 2023) Il programma. Sotto il Monte e Concesio: le due comunità unite dalle figure di Giovanni XXIII e Paolo VI da Papa Francesco. L’appuntamento è dal 2 al 4 giugno, ecco come partecipare.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LEBBY4EVER : RT @webecodibergamo: Sotto il Monte e Concesio: le due comunità unite dalle figure di Giovanni XXIII e Paolo VI da Papa Francesco. L’appunt… - webecodibergamo : Sotto il Monte e Concesio: le due comunità unite dalle figure di Giovanni XXIII e Paolo VI da Papa Francesco. L’app… - romaatac1 : @Lavoratori_Ama @gualtierieurope @Sabrinalfonsi @ellyesse @marcofurfaro @anderboz @Luce_Roma Però continuiamo con l… - microcerotis : Il primo anno santo - con connessa indulgenza plenaria per chi si recasse a Roma in pellegrinaggio alle quattro bas… - giampieromsc : @GiorgiaMeloni #GovMeloni Avanti così.. 'madonnameloni' c'assiste.. in meno di 6 mesi abbiamo già visto un sacco d… -