Un nuovo naufragio nel Mediterraneo con 30 dispersi Ed è polemica

AGI - nuovo naufragio nel Mediterraneo, a due settimane da quello di Cutro: 17 migranti sono stati tratti in salvo e altri 30 sono dispersi da un barchino alla deriva da sabato nelle acque Sar libiche. Dall'imbarcazione erano riusciti a contattare dopo vari tentativi Alarm Phone che ha girato la segnalazione al Centro Nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, a quello maltese e a quello libico. La tragedia si è consumata nel giro di 24 ore. Il barchino si trovava in area Sar libica, a un centinaio di miglia dalle coste del Paese nordafricano, ed è stato avvistato e localizzato dall'aereo della Ong Seabird che ha chiesto l'intervento del mercantile Basilis L, il quale si è diretto verso l'imbarcazione ma a causa delle condizioni del mare non è riuscito a prestare soccorso.

