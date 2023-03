Un eurocrate per bagnino

Leggi su panorama

(Di domenica 12 marzo 2023) C’è troppa demagogia sulle concessioni balnerari. Nonostante i «furbi della sdraio», la maggior parte degli operatori ha ragioni forti e specificità nazionali. Che, come accade per molte materie, l’Unione europea non considera. Intanto, gli appetiti economici crescono. La norme che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni balneari «sono in contrasto» con l'articolo 12 della direttiva europea e, dunque, «non devono essere applicate». Lo ha recentemente ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza in cui accoglie il ricorso contro la decisione del comune di Manduria di prorogare fino al 2033 le concessioni demaniali marittime. Una sentenza che ha creato grande polemica dentro e fuori del Parlamento. «La sentenza del Consiglio di Stato non ci sorprende. I giudici già nel 2021 avevano preannunciato che qualsiasi proroga successiva alle concessioni balneari sarebbe stata ...