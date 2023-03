Un anno di Commissariato | “Così rendiamo Ladispoli e Cerveteri sicure”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 marzo 2023)– “Il nostro obiettivo non è punire il cittadino, ma sensibilizzarlo: vogliamo diventare un punto di riferimento per tutto il territorio“.il vice Questore aggiunto e Dirigente deldistaccato di Polizia di Stato di, Federico Zaccaria, intervistato da ilfaroonline.it. A poco più di undall’apertura del nuovo, il Dirigente ci ha accolto nel suo ufficio grande e spazioso, che è stata solo l’ultima tappa della visita. Tra coloro in procinto di uscire in pattuglia e coloro al lavoro sulle questioni amministrative, uomini e donne in divisa non si sono fermati un attimo. “Il lavoro c’è e non manca mai” ha dichiarato a proposito un sorridente Zaccaria prima dell’inizio dell’intervista. Il vice Questore fa un bilancio di quanto avvenuto ...