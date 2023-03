Un altro sabato di enormi proteste in Israele (Di domenica 12 marzo 2023) Centinaia di migliaia di persone hanno manifestato contro il governo, nelle iniziative più partecipate delle ultime settimane Leggi su ilpost (Di domenica 12 marzo 2023) Centinaia di migliaia di persone hanno manifestato contro il governo, nelle iniziative più partecipate delle ultime settimane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : ?? «Dona e tolle ogn’altro ben Fortuna; sol in virtù non ha possanza alcuna» (Ludovico Ariosto). Buon sabato a tutti… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Un altro sabato di enormi proteste in Israele - CheGuevaraRoma : RT @ilpost: Un altro sabato di enormi proteste in Israele - ilpost : Un altro sabato di enormi proteste in Israele - Federic01996 : @Ilsuperbo89 @Montes1301 @dumurin @CIAfra73 @MaielloInside @Gi01992 @sonosaziato_ @MikeleS03 @AgoCannella… -