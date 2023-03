Un altro domani, trame dal 13 al 17 marzo 2023: Maria sconvolge Elena (Di domenica 12 marzo 2023) La morte di Alicia e la confessione che Maria farà ad Elena saranno al centro della prossima settimana di programmazione di Un altro domani. Le trame dal 13 al 17 marzo 2023 della soap opera spagnola, infatti, rivelano che alla colonia tutti saranno increduli e sgomenti a causa della morte inaspettata di Alicia. Intanto, si scoprirà che Victor è scappato dopo che le guardie hanno provato ad arrestarlo con l'accusa di alto tradimento. Il giovane sarà ricercato dalla Guardia Coloniale e nessuno saprà dove si trovi. In seguito, mentre Carmen sarà preoccupata per la fuga di Victor, Kiros finalmente le confiderà perché ha deciso di sposare Enoa. Poco dopo, Patricia constaterà quanto Angel sia sconvolto e triste per la morte di Alicia e gli proporrà di organizzare la ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 12 marzo 2023) La morte di Alicia e la confessione chefarà adsaranno al centro della prossima settimana di programmazione di Un. Ledal 13 al 17della soap opera spagnola, infatti, rivelano che alla colonia tutti saranno increduli e sgomenti a causa della morte inaspettata di Alicia. Intanto, si scoprirà che Victor è scappato dopo che le guardie hanno provato ad arrestarlo con l'accusa di alto tradimento. Il giovane sarà ricercato dalla Guardia Coloniale e nessuno saprà dove si trovi. In seguito, mentre Carmen sarà preoccupata per la fuga di Victor, Kiros finalmente le confiderà perché ha deciso di sposare Enoa. Poco dopo, Patricia constaterà quanto Angel sia sconvolto e triste per la morte di Alicia e gli proporrà di organizzare la ...

