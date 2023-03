ULTIM’ORA – Napoli-Eintracht, situazione paradossale: cambia di nuovo tutto per i tifosi! (Di domenica 12 marzo 2023) AGGIORNAMENTO ORE 17:10 – Alla fine la Prefettura di Napoli ha preso la decisione definitiva (forse), dopo la riunione di Comitato di questa mattina: il prefetto Claudio Palomba ha deciso di vietare nuovamente la trasferta ai tifosi dell’Eintracht, ma questa volta solo ai residenti a Francoforte. Assurdo ciò che sta accadendo in questi giorni per quanto riguarda la gara di Champions League tra Napoli ed Eintracht. Motivo della discordia è il divieto di trasferta per i tifosi tedeschi imposto dalla Prefettura di Napoli (sotto “consiglio” del Ministero degli Interni). I tifosi dell’Eintracht si erano visti bloccare l’opportunità di seguire la propria squadra a Napoli per motivi di ordine pubblico, visti gli scontri dell’andata in Germania gli ultras dei due ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 marzo 2023) AGGIORNAMENTO ORE 17:10 – Alla fine la Prefettura diha preso la decisione definitiva (forse), dopo la riunione di Comitato di questa mattina: il prefetto Claudio Palomba ha deciso di vietare nuovamente la trasferta ai tifosi dell’, ma questa volta solo ai residenti a Francoforte. Assurdo ciò che sta accadendo in questi giorni per quanto riguarda la gara di Champions League traed. Motivo della discordia è il divieto di trasferta per i tifosi tedeschi imposto dalla Prefettura di(sotto “consiglio” del Ministero degli Interni). I tifosi dell’si erano visti bloccare l’opportunità di seguire la propria squadra aper motivi di ordine pubblico, visti gli scontri dell’andata in Germania gli ultras dei due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Ultim’ora . Il consiglio comunale di #Napoli, presa visione dell’intervista rilasciata da #Maksimovic a… - infoitsport : Ultim'ora: la Prefettura di Napoli blocca i tifosi tedeschi! Il Mattino: 'Nuovo provvedimento in arrivo' - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - L'esito degli esami al polso per #Meret: il comunicato del #Napoli ? - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - L'esito degli esami al polso per #Meret: il comunicato del #Napoli ? - CristianoSimeti : ??#Napoli ULTIM’ORA: gli esami strumentali ai quali si è sottoposto #Meret hanno dato esito negativo. Il portiere a… -