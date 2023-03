Ultime Notizie – Ucraina, Papa: "Lavoriamo per la pace, soffro per l'indifferenza" (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – “La pace. La pace nella martoriata Ucraina e in tutti gli altri Paesi che soffrono l’orrore della guerra che è sempre una sconfitta per tutti, per tutti”. E’ l’augurio di Papa Francesco per il futuro, espresso in un’intervista al Fatto Quotidiano in cui il Pontefice sottolinea che “la guerra è assurda e crudele. È un’azienda che non conosce crisi nemmeno durante la pandemia: la fabbrica delle armi. Lavorare per la pace significa non investire in queste fabbriche di morte. Mi fa soffrire pensare che se non si facessero armi per un anno, finirebbe la fame nel mondo perché quella delle armi è l’industria più grande del pianeta”. Francesco confessa che “una cosa che mi fa soffrire molto è la globalizzazione dell’indifferenza, girare la faccia dall’altra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – “La. Lanella martoriatae in tutti gli altri Paesi cheno l’orrore della guerra che è sempre una sconfitta per tutti, per tutti”. E’ l’augurio diFrancesco per il futuro, espresso in un’intervista al Fatto Quotidiano in cui il Pontefice sottolinea che “la guerra è assurda e crudele. È un’azienda che non conosce crisi nemmeno durante la pandemia: la fabbrica delle armi. Lavorare per lasignifica non investire in queste fabbriche di morte. Mi fa soffrire pensare che se non si facessero armi per un anno, finirebbe la fame nel mondo perché quella delle armi è l’industria più grande del pianeta”. Francesco confessa che “una cosa che mi fa soffrire molto è la globalizzazione dell’, girare la faccia dall’altra ...

