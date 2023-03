Ultime Notizie – Tripletta di Openda in 4’30” | record per la Ligue 1

(Di domenica 12 marzo 2023) Impresa dell’attaccante belga del Lens Lois: contro il Clermont è andato a segno tre volte in 4 minuti e 30 secondi. E’ lapiù veloce nella storia della1 e la terza più veloce nei top 5 campionati europei dal 2000 a oggi. Il suo Lens alla fine ha vinto in trasferta per 4-0 (a segno nel secondo tempo anche Claude-Maurice). Ilappartiene a Sadio Mané autore con la maglia del Southampton di tre reti in 2’56” secondi nel 2015 contro l’Aston Villa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - corgiallorosso : LIVE Roma-Sassuolo 1-3 (13' 18' Laurientè, 26' Zalewski, 47' Berardi) – Fine primo tempo - corgiallorosso : LIVE Roma-Sassuolo 1-3 (13' 18' Laurientè, 26' Zalewski, 47' Berardi) – Tris ed espulso Kumbulla - GiusPecoraro : RT @putino: Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a seguire ??… - corgiallorosso : LIVE Roma-Sassuolo 1-2 (13' 18' Laurientè, 26' Zalewski) – 27' Wijnaldum sfiora il pari -

Sono sei le sconfitte nelleotto partite e momento assai complicato per la squadra di ... tutte ledi serie - b Leggi i commenti Calcio: tutte le[ { "@context": "https://schema.Potrebbero esserci questioni economiche e debiti insoluti alla base dell'omicidio dello chef romano Emanuele Costanza, conosciuto nella Capitale come Manuel Costa e gestore dell'Osteria degli Artisti ...Nessuna delle rivali può arginare lo strapotere della trentina, sempre in spinta, concentrata, elegante, tutta sola per larga parte degli 8 km previsti, e capace di ripetere i successi delle...

Covid, le news. Bassetti: "Vaccino in autunno, speriamo unico con influenza". LIVE Sky Tg24

Segnaliamo due importanti novità emerse negli ultimi giorni per quanto riguarda, in particolare, i bitcoin casino. Lucky Block, al via il miglior bonus di benvenuto per i nuovi clienti Lucky Block è ...Semaforo verde per la tanto attesa stagione 2023 del FIA WEC. Sull’iconico tracciato di Sebring, che per due giorni farà da palcoscenico al cosiddetto Prologo, si sono riaccesi i ...