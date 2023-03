Ultime Notizie – Silicon Valley Bank | Musk | “Comprarla? Sono aperto all’idea”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 12 marzo 2023) Botta e risposta tra Elon, il proprietario di Twitter e di Tesla, e un utente del social network. Il tema la(Svb), la banca californiana in fallimento e che aveva come clienti buona parte delle aziende tecnologiche della California finanziate dalle società di venture capital. “Penso che Twitter potrebbe comprare la Svb e farla diventare una banca digitale”, scrive un utente di Twitter. “” risponde sempre in un tweet Elon. E’ ancora presto per capire se l’eccentrico imprenditore faccia sul serio o meno o se era una semplice battuta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione