Ultime Notizie Serie A: Il Sassuolo sbanca l'Olimpico, il commento di Dionisi. L'Atalanta ritrova Zapata? (Di domenica 12 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 12 MARZO Sassuolo, le parole di Dionisi dopo la storica vittoria con la Roma Le parole del tecnico del Sassuolo: «I ragazzi sono stati bravissimi, non avevamo mai vinto all'Olimpico con la Roma» Salernitana, Sousa: «Servirà una prova d'orgoglio, sui tifosi…» Le parole di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, nella conferenza stampa di vigilia della gara contro il Milan. L'Atalanta ritrova Duvan Zapata? Dipende tutto da lui: serve sfruttare ogni chance Contro il Napoli l'attaccante delL'Atalanta Duvan Zapata è stato il migliore in ...

