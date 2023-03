Ultime Notizie Roma del 12-03-2023 ore 16:10 (Di domenica 12 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 12 marzo microfono Giuliano Ferrigno un’apertura giorno più per il Partito Democratico che oggi si è riunito in assemblea l’Eur a Roma è il giorno che ha Incoronato ufficialmente elish line Com’è il segretario del PD è il suo avversario alle primarie Stefano Bonaccini come presidente se l’indicazione della stessa Ce l’hai un abbraccio fra i due a surgelato l’apertura dei lavori sulle note dell’inno nazionale in prima fila anche gli altri candidati alle primarie Paola de Micheli è Gianni Cuperlo la deputata è stata accolta in sala da una standing ovation pochi minuti dopo la proclamazione ufficiale unità nel cambiamento lo slogan del nuovo corso del naufragio di Cutro è stata rinvenuta poco prima di mezzogiorno la 79a vittima di uomini che stanno conducendo le ricerche hanno trovato ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 12 marzo microfono Giuliano Ferrigno un’apertura giorno più per il Partito Democratico che oggi si è riunito in assemblea l’Eur aè il giorno che ha Incoronato ufficialmente elish line Com’è il segretario del PD è il suo avversario alle primarie Stefano Bonaccini come presidente se l’indicazione della stessa Ce l’hai un abbraccio fra i due a surgelato l’apertura dei lavori sulle note dell’inno nazionale in prima fila anche gli altri candidati alle primarie Paola de Micheli è Gianni Cuperlo la deputata è stata accolta in sala da una standing ovation pochi minuti dopo la proclamazione ufficiale unità nel cambiamento lo slogan del nuovo corso del naufragio di Cutro è stata rinvenuta poco prima di mezzogiorno la 79a vittima di uomini che stanno conducendo le ricerche hanno trovato ...

