Ultime Notizie Roma del 12-03-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nel P iniziale Rush line la segretaria eletto il 26 febbraio aprirà domenica l’assemblea Nazionale che leggerà presidente Stefano Bonaccini suo Rivale nella corsa alla leadership del partito attesa per la decisione che seguiranno a cominciare dalla nomina della segreteria e dare indicazione per i capigruppo di camera e senato papà Francesco in un’intervista al sito argentino infobae torna su questioni delicate nel dibattito interno alla chiesa cattolica dai gay Penso di si mette molta lente di ingrandimento su questo problema dice penso che dobbiamo andare all’essenziale del Vangelo Gesù Chiama tutti dice il papà fino anche al celibato dei sacerdoti abolirlo argomento e pontefice non servirebbe ad aumentare il numero di vocazioni ma apre uno spiraglio il celibato nella ...