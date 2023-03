Ultime Notizie Roma del 12-03-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 marzo 2023)dailynews radiogiornale e buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Cutro recuperati altri tre corpi uno di una bimba concluso il corteo per verità e Giustizia l’ultimo corpo ritrovato un adulto ha incastrato tra gli scogli il bilancio delle vittime in Italia 76 a Cutro 5000 partecipanti al corteo fermare la strage subito in testa una croce fatta con i resti della Barca naufragata l’amministratore delegato della BBC devi affermato che non si dimetterà nonostante la tempesta scatenata dalla sospensione del presentatore Gary lineker ex attaccante dell’Inghilterra 3 più forti della storia oggi commentatore TV è stato sanzionato per Un Tweet che criticava il governo Tutti vogliono risolvere la situazione con calma e Gary lineker il migliore del suo campo questo non si discute ha detto devi intervistato dalla BBC e vado se possibile ...