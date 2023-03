Ultime Notizie – Pd, la nuova primavera di Elly, unità e coerenza (Di domenica 12 marzo 2023) “Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una nuova primavera”. E parte davvero in una domenica di primavera, esplosa all’improvviso a Roma, l’era di Elly Schlein alla guida del Pd. Una affollatissima assemblea alla Nuvola di Fuksas, la scena dell’esordio da segretaria proclamata. Arriva in mezzo a una standing ovation, poi l’abbraccio con lo ‘sfidante’ Stefano Bonaccini che indica come presidente del partito. L’unità del partito è una delle chiavi ricorrenti del primo intervento di Schlein da segretaria. Ma, sottolinea, è arrivato il momento della chiarezza: “unità e coerenza”, “basta compromessi al ribasso”. “Sarò sempre aperta all’ascolto, soprattutto per le critiche costruttive. Dobbiamo mettere a valore diversità e franchezza tra di noi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 12 marzo 2023) “Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una”. E parte davvero in una domenica di, esplosa all’improvviso a Roma, l’era diSchlein alla guida del Pd. Una affollatissima assemblea alla Nuvola di Fuksas, la scena dell’esordio da segretaria proclamata. Arriva in mezzo a una standing ovation, poi l’abbraccio con lo ‘sfidante’ Stefano Bonaccini che indica come presidente del partito. L’del partito è una delle chiavi ricorrenti del primo intervento di Schlein da segretaria. Ma, sottolinea, è arrivato il momento della chiarezza: “”, “basta compromessi al ribasso”. “Sarò sempre aperta all’ascolto, soprattutto per le critiche costruttive. Dobbiamo mettere a valore diversità e franchezza tra di noi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, #mercato in fermento tra @mateokovacic8 e @RafaeLeao7. Domani la Salernitana - #Calciomercato #ACMilan #Milan… - annarobi : RT @actarus1070: MIGRANTI, LE ULTIME NOTIZIE - L'allarme degli 007: '685mila in arrivo dalla Libia', 7 volte in più che nel 2022. QUESTA… - PianetaMilan : .@acmilan, #mercato in fermento tra @mateokovacic8 e @RafaeLeao7. Domani la Salernitana - #Calciomercato #ACMilan… - tuttonapoli : Castel Volturno, il report del club: Lozano in parte in gruppo, le ultime su Raspadori - OSM_retweet_bot : RT @weeklyOSM: Il numero 659 del weeklyOSM è ora disponibile in Italiano. Le ultime notizie dal mondo #openstreetmap #osm -