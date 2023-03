Ultime Notizie – Napoli, agguato a Mergellina: 20enne in pericolo di vita (Di domenica 12 marzo 2023) Un 20enne è stato ferito a colpi di arma da fuoco la scorsa notte a Napoli. Il ferimento è avvenuto poco prima dell’una in via Mergellina, nei pressi di uno chalet. Il giovane, 20enne del quartiere Pianura con precedenti, era in auto con un conoscente quando è stato avvicinato da alcune persone che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco, colpendolo all’addome e alla zona cervicale. Portato all’ospedale San Paolo, è stato sottoposto a intervento chirurgico urgente ma è ancora in pericolo di vita. Sul luogo del ferimento la polizia ha trovato 6 bossoli. Indaga la Squadra mobile di Napoli. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 12 marzo 2023) Unè stato ferito a colpi di arma da fuoco la scorsa notte a. Il ferimento è avvenuto poco prima dell’una in via, nei pressi di uno chalet. Il giovane,del quartiere Pianura con precedenti, era in auto con un conoscente quando è stato avvicinato da alcune persone che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco, colpendolo all’addome e alla zona cervicale. Portato all’ospedale San Paolo, è stato sottoposto a intervento chirurgico urgente ma è ancora indi. Sul luogo del ferimento la polizia ha trovato 6 bossoli. Indaga la Squadra mobile di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

