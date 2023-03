Ultime Notizie – Napoli, 12enne accoltellato da coetanei: ricoverato in codice rosso (Di domenica 12 marzo 2023) Un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato ieri sera a Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 12enne era in piazza Municipio in compagnia di alcuni amici quando è stato avvicinato da un gruppo di giovanissimi. Per motivi ancora non chiari è nata una lite e il 12enne è stato accoltellato più volte in diverse parti del corpo. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno trasportato il ragazzino all’ospedale pediatrico Santobono in codice rosso. Il 12enne ha riportato plurime ferite lacero contuse al torace, alla schiena e agli arti superiori; secondo quanto si apprende, non è in pericolo di vita. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli Centro, impegnati nel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 12 marzo 2023) Un ragazzino di 12 anni è statoieri sera a. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ilera in piazza Municipio in compagnia di alcuni amici quando è stato avvicinato da un gruppo di giovanissimi. Per motivi ancora non chiari è nata una lite e ilè statopiù volte in diverse parti del corpo. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno trasportato il ragazzino all’ospedale pediatrico Santobono in. Ilha riportato plurime ferite lacero contuse al torace, alla schiena e agli arti superiori; secondo quanto si apprende, non è in pericolo di vita. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo operativo della compagniaCentro, impegnati nel ...

