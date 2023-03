Ultime Notizie – Moldova | sventato complotto di Mosca

(Di domenica 12 marzo 2023) La polizia moldava ha annunciato di averundiper destabilizzare il Paese. Lo riferisce il sito NewsMaker. Un cittadino russo entrato nel Paese il 9 marzo è stato arrestato, ha detto il capo della polizia Viorel Cernauteanu. Ilè stato scoperto da un agente moldavo sotto copertura. L’uomo arrestato, che era già arrivato diverse volte in, era incaricato dell’addestramento. Gli organizzatori avevano formato dieci gruppi di dieci persone per azioni di destabilizzazione. A tutti i reclutatori, sette dei quali sono stati arrestati, erano stati promessi 10mila dollari per l’organizzazione di rivolte anti governative. Il canale Telegram della polizia moldava ha diffuso anche un video dell’addestramento, registrato con una telecamera nascosta. Proprio oggi vi è ...

Kiev, '48 attacchi russi in 24 ore sui civili nel Donetsk' ++ 'Due sono stati uccisi e quattro sono rimasti feriti' Soltanto nelle24 ore la Russia ha lanciato 48 attacchi contro civili nella regione del Donetsk, secondo la polizia nazionale ucraina. Lo riporta Ukrinform. Stando a quanto sostiene il Kyiv Independent, la polizia ha detto che sono state attaccate 15 città, tra cui Bakhmut, Kostjantynivka e Avdiivka.

