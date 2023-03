Ultime Notizie – Migranti Crotone, il racconto del superstite: “Scafisti ci hanno impedito di chiamare soccorsi” (Di domenica 12 marzo 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – “Appena giunta vicino alla spiaggia italiana, nel tardo pomeriggio del 25 febbraio, uno scafista turco ci ha detto che eravamo giunti in Italia e che potevamo salire sopra coperta per pochi minuti. Abbiamo fatto pure un piccolo video inneggiando alla fine del viaggio anche se non riuscivamo a vedere la costa. Nonostante ciò l’imbarcazione spegneva il motore senza pertanto navigare verso costa. In quel momento” uno dei due Scafisti “faceva dei video con il proprio telefono cellulare inneggiando a un trafficante asserendo che i suoi Migranti erano giunti in Italia”. Inizia così il racconto di un’altra superstite del naufragio dello scorso 26 febbraio, ascoltata lo scorso primo marzo dagli investigatori che indagano sulla tragedia, coordinati dalla Procura di Crotone. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 12 marzo 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – “Appena giunta vicino alla spiaggia italiana, nel tardo pomeriggio del 25 febbraio, uno scafista turco ci ha detto che eravamo giunti in Italia e che potevamo salire sopra coperta per pochi minuti. Abbiamo fatto pure un piccolo video inneggiando alla fine del viaggio anche se non riuscivamo a vedere la costa. Nonostante ciò l’imbarcazione spegneva il motore senza pertanto navigare verso costa. In quel momento” uno dei due“faceva dei video con il proprio telefono cellulare inneggiando a un trafficante asserendo che i suoierano giunti in Italia”. Inizia così ildi un’altradel naufragio dello scorso 26 febbraio, ascoltata lo scorso primo marzo dagli investigatori che indagano sulla tragedia, coordinati dalla Procura di. ...

