Ultime Notizie – Maltempo, tromba d’aria a Cosenza (Di domenica 12 marzo 2023) Una violenta tromba d’aria si è abbattuta su Cosenza intorno alle 14 di oggi provocando seri danni ad abitazioni private, edifici pubblici e auto in sosta. Non si registrano al momento feriti. Immediatamente a Palazzo dei Bruzi è scattato l’allarme ed è stato attivato il Coc. Lo rende noto il Comune di Cosenza in una nota diffusa sui social. Sono intervenuti i soccorsi, tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e diverse squadre comunali che stanno lavorando per comprendere l’entità dei danni e verificare eventuali situazioni a rischio. Il sindaco Franz Caruso sta seguendo personalmente le attività messe in atto ed ha deciso di emettere un’ordinanza di chiusura della scuola di Via Giulia, tra le strutture maggiormente danneggiate. Per strada gli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto. Si invita ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 12 marzo 2023) Una violentasi è abbattuta suintorno alle 14 di oggi provocando seri danni ad abitazioni private, edifici pubblici e auto in sosta. Non si registrano al momento feriti. Immediatamente a Palazzo dei Bruzi è scattato l’allarme ed è stato attivato il Coc. Lo rende noto il Comune diin una nota diffusa sui social. Sono intervenuti i soccorsi, tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e diverse squadre comunali che stanno lavorando per comprendere l’entità dei danni e verificare eventuali situazioni a rischio. Il sindaco Franz Caruso sta seguendo personalmente le attività messe in atto ed ha deciso di emettere un’ordinanza di chiusura della scuola di Via Giulia, tra le strutture maggiormente danneggiate. Per strada gli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto. Si invita ...

