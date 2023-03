Ultime Notizie – Juve-Samp, Pogba non convocato: nuovo stop (Di domenica 12 marzo 2023) Paul Pogba salta anche Juventus-Sampdoria, match in programma stasera per la 26esima giornata della Serie A 2022-2023. Il centrocampista francese, rende noto il club bianconero, “non fa parte dei convocati, a causa di un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina”. Pogba in questa stagione ha giocato una manciata di minuti contro Torino e Roma. Non è stato convocato dall’allenatore Massimiliano Allegri per l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo per motivi disciplinari. Ora, il nuovo stop in una stagione da dimenticare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 12 marzo 2023) Paulsalta anchentus-doria, match in programma stasera per la 26esima giornata della Serie A 2022-2023. Il centrocampista francese, rende noto il club bianconero, “non fa parte dei convocati, a causa di un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina”.in questa stagione ha giocato una manciata di minuti contro Torino e Roma. Non è statodall’allenatore Massimiliano Allegri per l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo per motivi disciplinari. Ora, ilin una stagione da dimenticare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

