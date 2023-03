Ultime Notizie – Iran | 100 arresti per avvelenamento studentesse

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 12 marzo 2023) Il ministero dell’Internoiano ha annunciato l’arresto di oltre 100 persone per gli avvelenamenti diavvenuti in tutto il Paese. Lo riferisce l’agenzia di stato Irna, facendo riferimento ad avvelenamenti di “studenti” senza specificarne il sesso. Glisono avvenuti nelle province di Tehran, Qom, Zanjan, Khuzestan, Hamedan, Fars, Gilan, Azerbaigian occidentale e orientale, Kordestan e Khorasan Razavi. Secondo le prime indagini, si legge, un certo numero di persone ha diffuso nelle scuole “sostanze maleodoranti e innocue”. Fra gli arrestati vi sono individui che “hanno motivi ostili, cercano di creare paura e orrore fra la gente e gli studenti, far chiudere le scuole e creare pessimismo” verso l’establishment islamico, scrive ancora l’Irna, aggiungendo che gli inquirenti cercano di stabilire se vi siano legami ...